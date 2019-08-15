В Херсоне во время ремонта в доме нашли гранату времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Херсоне во время ремонтных работ в частном доме была обнаружена ручная граната времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Так, 15 августа в 11:25 к спасателям обратились за помощью из частного дома по ул. Гоголя. Во время ремонтных работ между стенами был обнаружен предмет, похожий на взрывоопасный.
"Спасатели установили, что во время строительных работ владелец нашел ручную гранату времен 2-й мировой войны. Группой пиротехнических работ предмет был вывезен в безопасное место для дальнейшего обезвреживания", - говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области возле военной части нашли тайник с гранатами и запалами к ним.