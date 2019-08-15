У Херсоні під час ремонту в будинку знайшли гранату часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Херсоні під час ремонтних робіт в приватному будинку було виявлено ручну гранату часів Другої світової війни. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
Так, 15 серпня о 11:25 до рятувальників звернулися по допомогу з приватного будинку по вул. Гоголя. Під час ремонтних робіт між стінами було виявлено предмет, схожий на вибухонебезпечний.
"Рятувальники встановили, що під час будівельних робіт власник знайшов ручну гранату часів 2-ї світової війни. Групою піротехнічних робіт предмет було вивезено в безпечне місце для подальшого знешкодження", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Житомирській області біля військової частини знайшли схованку з гранатами і запалами до них.