На Житомирщині знайшли схрон з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявили на Житомирщині схованку з гранатами і запалами до них. Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБ України, передає УНН.
Повідомляється, що схрон був облаштований у лісосмузі у декількох десятках метрів від паркану військової частини у Бердичеві. Зі схованки правоохоронці вилучили два ящики із двадцятьма гранатами Ф-1 та сімнадцятьма — РГД-5 із запалами до них.
Повідомляється, що боєприпаси вивезли військовослужбовці частини під час перебування у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до облаштування схованки, повідомили в СБУ.
Як повідомляв УНН, раніше на Луганщині виявили арсенал зброї.