В Житомирской области нашли схрон с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею обнаружили в Житомирской области тайник с гранатами и запалами к ним. Об этом говорится в сообщении пресс-центре СБ Украины, передает УНН.
Сообщается, что схрон был оборудован в лесополосе в нескольких десятках метров от забора воинской части в Бердичеве. Из тайника правоохранители изъяли два ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью — РГД-5 с запалами к ним.
Сообщается, что боеприпасы вывезли военнослужащие части во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и лиц, причастных к обустройству убежища, сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, ранее в Луганской области обнаружили арсенал оружия.