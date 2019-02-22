В Херсоне переименовали улицу в честь Екатерины Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Депутаты Херсонского городского совета поддержали переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.
"На сегодняшней сессии горсовета депутаты переименовали улицу Лютеранскую на улицу Екатерины Гандзюк. Кроме того, решением предусмотрено предоставление статуса сквера зоне зеленых насаждений на углу улиц Купеческой и Мостовой и именовать его "сквер имени Дениса Лошкарева", - говорится в сообщении.
Свои голоса "за" отдали 38 депутатов.
Отмечено, что Денис Лошкарев, активный участник Революции достоинства, волонтер, погиб 15 декабря 2018 года от пули снайпера.
Напомним 31 июля 2018 года активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела. 96 дней Екатерина провела в реанимации, перенесла более 10 сложных операций.
4 ноября 2018 года после нескольких месяцев лечения Гандзюк умерла.