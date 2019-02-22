В Херсоне переименовали улицу в честь Екатерины Гандзюк

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55990 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128874 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129250 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129165 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124793 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159930 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Херсоне переименовали улицу в честь Екатерины Гандзюк

В Херсоне переименовали улицу в честь Екатерины Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Депутаты Херсонского городского совета поддержали переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

"На сегодняшней сессии горсовета депутаты переименовали улицу Лютеранскую на улицу Екатерины Гандзюк. Кроме того, решением предусмотрено предоставление статуса сквера зоне зеленых насаждений на углу улиц Купеческой и Мостовой и именовать его "сквер имени Дениса Лошкарева", - говорится в сообщении.

Свои голоса "за" отдали 38 депутатов.

Отмечено, что Денис Лошкарев, активный участник Революции достоинства, волонтер, погиб 15 декабря 2018 года от пули снайпера.

Напомним 31 июля 2018 года активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела. 96 дней Екатерина провела в реанимации, перенесла более 10 сложных операций.

4 ноября 2018 года после нескольких месяцев лечения Гандзюк умерла.

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