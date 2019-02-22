У Херсоні перейменували вулицю на честь Катерини Гандзюк

"На сьогоднішній сесії міськради депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. Окрім того, рішенням передбачено надання статусу скверу зоні зелених насаджень на розі вулиць Купецької та Мостової та найменувати його "сквер імені Дениса Лошкарьова", - йдеться в повідомленні.

Свої голоси "за" віддали 38 депутатів.

Зазначено, що Денис Лошкарьов, активний учасник Революції гідності, волонтер, загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера.

Нагадаємо 31 липня 2018 року активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла. 96 днів Катерина провела в реанімації, перенесла понад 10 складних операцій.

4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування Гандзюк померла.