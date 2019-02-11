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У ГПУ показали схему організації вбивства Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер є замовником і частковим організатором вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Відомо також імена інших осіб причетних до цієї справи. Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко в ефірі українського телеканалу, передає УНН.

Генпрокурор також презентував коротку схему ключових фігурантів справи про убивство Гандзюк.

"На початку липня 2018 року громадянин України Владислав Мангер, керуючись особистою неприязню, яка в нього виникла на підставі активної громадської діяльності Катерини Гандзюк, яка перешкоджала його корисливим інтересам… вирішив організувати умисне вбивство Гандзюк у спосіб, який завдасть потерпілій особливих фізичних та моральних страждань", - зачитав Луценко.

Для організації задуму, за даними обвинувачення, Мангер звернувся до раніше знайомих Олексія Лєвіна та Ігоря Павловського та запропонував їм знайти виконавців та організувати вбивство. На виконання цього злочину Мангер дав Левіну та Павловському гроші у розмірі не менше 10 тисяч гривень для придбання необхідних засобів зв’язку та закупівлі знаряддя вбивства, розповів Генпрокурор.

“Також Мангер узгодив з Левіним і Павловським суму винагороди за вбивство. У тому числі за здійснення нападу на Гандзюк не менше 5 тисяч 600 доларів. Іншу частину Левін та Павловський планували залишити для власного збагачення", - зазначив Луценко.

За його словами, не пізніше 13 липня у Херсоні Левін та Павловський "за погодженням з Мангером" залучили до свого плану раніше знайомого їм Торбіна.

"Торбін залучив до вчинення нападу раніше знайомих йому Горбунова, Васяновича, Вишневського, Грабчука. Були відслідковані маршрути пересування Гандзюк, була закуплена кислота, була створена група закритих абонентів у мережі", - сказав Луценко.

За словами Генпрокурора, 31 липня, Торбін, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневський організували напад на Гандзюк.

"Не пізніше 4 серпня Павловський з відома Левіна передав Торбіну 4 тисячі доларів за вчинення посягання на життя Гандзюк та дав вказівку всім учасникам нападу вжити заходів для унеможливлення їх викриття правоохоронними органами", - сказав Луценко.

Він додав, що у подальшому Торбін передав виконавцям по 500 доларів, а решту суми залишив собі.

"Згідно з висновком експерта, смерть Гандзюк настала від термічних опіків до 40% тіла. Настання смерті перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з отриманими нею опіками від нападу. Таким чином, Мангер підозрюється в організації вчинення вбивства Гандзюк, вчиненого з особливою жорстокістю з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою осіб", - підсумував Луценко.

Луценко також звернув увагу на схему, зокрема вказав на "заклеєний квадратик":

“Тут є ще один “заклеєний квадратик” - це ймовірні зв’язки в органах влади та правоохоронних органів, які сприяли скоєнню цього злочину. Тут поки доказів недостатньо для пред’явлення підозри але робота над ними йде”, - зазначив у підсумку Луценко.

Нагадаємо, 11 лютого Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Українські Національні Новини

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