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В ГПУ показали схему организации убийства Гандзюк

В ГПУ показали схему организации убийства Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер является заказчиком и частичным организатором убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Известно также имена других лиц, причастных к этому делу. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко в эфире украинского телеканала, передает УНН.

Генпрокурор также представил краткую схему ключевых фигурантов дела об убийстве Гандзюк.

"В начале июля 2018 года гражданин Украины Владислав Мангер, руководствуясь личной неприязнью, которая у него возникла на основании активной общественной деятельности Екатерины Гандзюк, которая препятствовала его корыстным интересам ... решил организовать умышленное убийство Гандзюк способом, который нанесет потерпевшей особые физические и нравственные страдания" , - зачитал Луценко.

Для организации замысла, по данным обвинения, Мангер обратился к ранее знакомым Алексею Левину и Игорю Павловскому и предложил им найти исполнителей и организовать убийство. Для исполнения этого преступления Мангер дал Левину и Павловскому деньги в размере не менее 10 тыс. гривен для приобретения необходимых средств связи и закупки орудия убийства, рассказал Генпрокурор.

"Также Мангер согласовал с Левиным и Павловским сумму вознаграждения за убийство. В том числе за совершение нападения на Гандзюк не менее 5 тыс. 600 долларов. Остальную часть Левин и Павловский планировали оставить для собственного обогащения", - отметил Луценко.

По его словам, не позднее 13 июля в Херсоне Левин и Павловский "по согласованию с Мангером" привлекли к своему плану ранее знакомого им Торбина.

"Торбин привлек к совершению нападения ранее знакомых ему Горбунова, Васяновича, Вишневского, Грабчука. Были отслежены маршруты передвижения Гандзюк, была закуплена кислота, была создана группа закрытых абонентов в сети", - сказал Луценко.

По словам Генпрокурора, 31 июля, Торбин, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневский организовали нападение на Гандзюк.

"Не позднее 4 августа Павловский с согласия Левина передал Торбину 4 тыс. долларов за совершение посягательства на жизнь Гандзюк и дал указание всем участникам нападения принять меры для предотвращения их разоблачения правоохранительными органами", - сказал Луценко.

Он добавил, что в дальнейшем Торбин передал исполнителям по 500 долларов, а остальную сумму оставил себе.

"Согласно заключению эксперта, смерть Гандзюк наступила от термических ожогов до 40% тела. Наступление смерти находится в прямой причинно-следственной связи с полученными ею ожогами от нападения. Таким образом, Мангер подозревается в организации совершения убийства Гандзюк, совершенного с особой жестокостью из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору лиц", - подытожил Луценко.

Луценко также обратил внимание на схему, в частности отметил "заклеенный квадратик":

"Тут еще один "заклеенный квадратик" - это предполагаемые связи в органах власти и правоохранительных органах, которые способствовали совершению этого преступления. Здесь пока доказательств недостаточно для предъявления подозрения но работа над ними идет", - отметил в итоге Луценко.

Напомним, 11 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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