В Херсоне проверяют детсады на взрывчатку

"Сегодня в дежурную часть областного главка полиции позвонил дежурный ГСЧС и сообщил, что на электронный адрес их управления поступило письмо с информацией о заминировании ряда объектов, среди которых детские сады, в городе Херсоне", - говорится в сообщении.

Для проверки по указанным адресам выехали группы взрывотехнической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативные группы районных отделений полиции и представители других экстренных служб.

Напомним, полицейские проверяли информацию о минировании 38 различных заведений Харькова и области.