В Херсоне проверяют детсады на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов в Херсоне, среди которых детские сады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"Сегодня в дежурную часть областного главка полиции позвонил дежурный ГСЧС и сообщил, что на электронный адрес их управления поступило письмо с информацией о заминировании ряда объектов, среди которых детские сады, в городе Херсоне", - говорится в сообщении.
Для проверки по указанным адресам выехали группы взрывотехнической и кинологической служб областного главка полиции, следственно-оперативные группы районных отделений полиции и представители других экстренных служб.
Напомним, полицейские проверяли информацию о минировании 38 различных заведений Харькова и области.