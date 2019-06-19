У Херсоні перевіряють дитсадки на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про замінування низки об’єктів у Херсоні, серед яких дитячі садки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Сьогодні в чергову частину обласного главку поліції зателефонував черговий ДСНС та повідомив, що на електронну адресу їх управління надійшов лист з інформацією про замінування ряду об’єктів, серед яких дитячі садки, у місті Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Для перевірки за вказаними адресами виїхали групи вибухотехнічної та кінологічної служб обласного главку поліції, слідчо-оперативні групи районних відділень поліції та представники інших екстрених служб.
Нагадаємо, поліцейські перевіряли інформацію про замінування 38 різних закладів Харкова та області.