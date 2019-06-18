У Харкові перевіряють інформацію про масове замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліцейські перевіряють інформацію про замінування 38 різних закладів Харкова та області. Про це повідомили УНН у прес-службі поліції харківської області.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
Повідомлення про замінування обʼєктів надійшло до поліції 18 червня.
На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Як повідомляв УНН, у Києві надійшла інформація про мінування посольства США.