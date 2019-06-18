В Харькове проверяют информацию о массовом заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полицейские проверяют информацию о заминировании 38 различных заведений Харькова и области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции харьковской области.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Сообщение о заминировании объектов поступило в полицию 18 июня.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Как сообщал УНН, в Киеве поступила информация о минировании посольства США .