В Харькове проверяют информацию о массовом заминировании

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Сообщение о заминировании объектов поступило в полицию 18 июня.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщал УНН, в Киеве поступила информация о минировании посольства США .