В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК и планируют распространять фейки о "капитуляции" - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон". По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции". Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, передает УНН.
Цитата
"В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон".
По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Заявляем - это ФЕЙК!"- написал Лагута.
Добавим
По его словам, оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче.
"Руководство государства вместе с народом противодействует русским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.
Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты - их продуцирует враг!" - добавил председатель ОГА.
Ранее
Как писал УНН, в ближайшие дни в социальных сетях могут начать распространять фейкову информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявит капитуляцию Украины. Центр противодействия дезинформации сообщает о том, что такая обнародована информация будет фейковой, а целью является дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче