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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК і планують поширювати фейки про "капітуляцію" - ОДА

У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК і планують поширювати фейки про "капітуляцію" - ОДА

Київ • УНН

 • 131821 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію". Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, передає УНН.

Цитата

"У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це ФЕЙК!" - написав Лагута.

Додамо

За його словами, окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" - додав голова ОДА.

Раніше

Як писав УНН, у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі

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