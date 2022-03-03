У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК і планують поширювати фейки про "капітуляцію" - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію". Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, передає УНН.
Цитата
"У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".
За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо - це ФЕЙК!" - написав Лагута.
Додамо
За його словами, окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.
"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" - додав голова ОДА.
Раніше
Як писав УНН, у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі