В Херсоне оккупанты захватили гуманитарный склад

Детали

"Оккупанты в Херсонской области разгоняют фейк, что на одном из коммунальных объектов Херсонского областного совета, более известном как "дом губернатора", их администрация обнаружила якобы тайный состав, который мы использовали для снабжения воинских подразделений с участием Красного Креста", — написал Соболевский.

Он отметил, что в здании был расположен гуманитарный штаб и логистический хаб, который использовали еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Через этот хаб нуждающимся херсонцам передавали все необходимые лекарства и пищевые продукты.

"Лекарства, продукты, детское питание, памперсы и пр. Если у вас, орки, осталась хоть капля человечности, отдайте это все людям!" — добавил Соболевский.

Напомним

Российские оккупанты ежедневно обстреливают жилые районы в захваченной Херсонской области, которая находится на грани гуманитарной катастрофы.

По предварительным данным, из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель.