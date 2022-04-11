Окупанти обстрілюють захоплену Херсонщину та не пропускають жодну допомогу: область на межі гуманітарної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові райони в захопленій Херсонській області. Регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення ОВА.
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“На Херсонщині: тривають вибухи та обстріли. Сили орків зосереджені в окупованих селах Херсонщини. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають”, – йдеться в повідомленні.
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Як інформував УНН, в області тривають вибухи та обстріли, російські окупанти мародерять та кидають гранати у будинки.
За попередніми даними, з Херсона виїхало понад 15% людей, із окупованих сіл — практично кожен п’ятий житель.
Окрім цього, в Херсонській області рашисти продовжують викрадати державних діячів та міських голів. 9 квітня окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Андрія Путілова.
Також окупанти викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича.