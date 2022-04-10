На Херсонщині неспокійно: тривають обстріли, окупанти кидають гранати у будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Херсонській області тривають вибухи та обстріли, російські окупанти мародерять та кидають гранати у будинки. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення ОВА.
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Жителі майже всіх населених пунктів Херсонщини повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей.
Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке здійснюють окупанти у селах. Вони кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.
Нагадаємо
За попередніми даними, з Херсона виїхало понад 15% людей, із окупованих сіл — практично кожен п’ятий житель.