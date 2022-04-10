В Херсонской области неспокойно: продолжаются обстрелы, оккупанты бросают гранаты в дома

Детали

Жители почти всех населенных пунктов Херсонской области сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей.

Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое осуществляют оккупанты в селах. Они бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области гуманитарная катастрофа.

Напомним

По предварительным данным, из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель.