З Херсона виїхало понад 15% людей, з окупованих сіл - кожен п’ятий житель - ОДА

Цитата

"На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та "Гради" на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл — практично кожний п’ятий житель", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Повідомлялося, що Херсонська область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей.