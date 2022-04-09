З Херсона виїхало понад 15% людей, з окупованих сіл - кожен п’ятий житель - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Лише із Херсона попередньо виїхало понад 15% людей, із окупованих сіл — практично кожен п’ятий житель. Постійно тривають сильні вибухи та "Гради" на околицях міста. Про йдеться поширеному зведенні з ОДА, пише УНН.
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"На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та "Гради" на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл — практично кожний п’ятий житель", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Повідомлялося, що Херсонська область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей.