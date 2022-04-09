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Из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел - каждый пятый житель - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Только из Херсона предварительно выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель. Постоянно продолжаются сильные взрывы и "Грады" на окраинах города. Об этом говорится в сводке из ОГА, пишет УНН.

Из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел - каждый пятый житель - ОГА

Цитата

"В Херсонской области постоянно идут сильные взрывы и "Грады" на окраинах города. Ситуация в области становится все критичнее. Информацию о пострадавших людях и объемах разрушений установить пока невозможно. По предварительным данным, только из Херсона выехало более 15% людей. Из оккупированных сел - практически каждый пятый житель", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сообщалось, что Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей.

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