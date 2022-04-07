Херсонщина потребує гуманітарної допомоги та евакуації - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Херсонська область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, повідомляється у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
Цитата
"Люди самотужки намагаються виїзджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про велику кількість вибухів на території області, про те, що є повідомлення про руйнування та жертви.
Доповнення
7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів.