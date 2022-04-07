Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации - ОГА

Цитата

"Люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел. Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности, Бериславский район и села на границе с Николаевской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается о большом количестве взрывов на территории области, о том, что есть сообщения о разрушениях и жертвах.

Дополнение

7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров.