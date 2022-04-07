На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Про це у своєму Telegram повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, пише УНН.