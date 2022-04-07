На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Про це у своєму Telegram повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, пише УНН.
Донецька область
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті)
Запорізька область
(на власному транспорті та автобусами):
Бердянськ – Запоріжжя
Токмак – Запоріжжя
Мелітополь – Запоріжжя
(на власному транспорті):
Енергодар – Запоріжжя
Луганська область
Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28)
Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
с. Гірське – Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13)
Рубіжне – Бахмут
Додамо
Минулої доби гуманітарними коридорами евакуювали 4 892 людей.