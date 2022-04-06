Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуйовано 4 892 людей

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За її словами, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них з Маріуполя – 1 171 людина, 2 515 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.

Колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя і Токмака, яка сьогодні виїхала з міста Запоріжжя, зараз знаходиться на блокпості окупаційних військ у місті Василівка. Вони продовжать рух по маршруту завтра зранку.

Також завтра зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 206 людей.

"Ми кожного дня намагаємось прорватись до міста Маріуполь, проте окупаційні війська і їх керівництво у рф блокують усі наші спроби і спроби міжнародних організацій. Делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони і України для проїзду до Маріуполя і евакуації людей, проте крім того, що їм не дали проїхати, вони були заарештовані угрупуванням так званої ДНР і утримувались майже добу за гратами. Але ми все одно будемо продовжувати прориватись в Маріуполь. Працюємо також над коридорами у інші заблоковані громади для доставки туди гумдопомоги та евакуації людей", - зазначила Верещук.

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