Мер Скадовська Яковлєв виїхав з міста через постійні погрози окупантів

Цитата

"Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато", - написав Яковлєв.

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Він зазначив, що знаходиться в безпечному місці, на постійному зв’язку з заступниками, а виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

"Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня", - повідомив Яковлєв.

Доповнення

У березні російські окупанти викрадали мера міста Скадовськ Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха.

Згодом окупанти відпустили Яковлєва.