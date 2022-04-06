Мэр Скадовска Яковлев выехал из города из-за постоянных угроз оккупантов

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"Из-за постоянных угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я и впредь оставался в городе, но мне сказали однозначно или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного", - написал Яковлев.

Детали

Он отметил, что находится в безопасном месте, на постоянной связи с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и общине налажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля", - сообщил Яковлев.

Дополнение

В марте российские оккупанты похищали мэра города Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Впоследствии оккупанты отпустили Яковлева.