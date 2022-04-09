У Херсоні окупанти викрали ексголову Херсонської ОДА Путілова - радник голови МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Андрія Путілова. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Годину тому (10:30 – ред.) у Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича", - написав Геращенко.
Доповнення
Раніше рашистські окупанти викрадали міських голів на Херсонщині.