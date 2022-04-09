У Херсоні окупанти викрали ексголову Херсонської ОДА Путілова - радник голови МВС

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Андрія Путілова. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.