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Оккупанты похитили двух городских голов на Херсонщине

Киев • УНН

 • 85866 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Рашистские оккупанты похитили двух городских голов на Херсонщине. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Оккупанты похитили двух городских голов на Херсонщине

Цитата

“Орки снова похищают руководителей украинских общин. Теперь похитили голову Берислава Александра Шаповалова и голову Голой Пристани Александра Бабича”, - сообщил киевский голова.

Детали

Отмечается, что за время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

Он отметил, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей громады, ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову.

Он обратился к партнерам, международным организациям, к мэрам муниципалитетов стран Европы и демократического мира: “прилагайте все усилия, применяйте все возможные механизмы и давление, чтобы помочь Украине как можно быстрее преодолеть российское нашествие! Потому что каждый день войны - это страдания и смерти украинцев, это уничтоженные поселки и города нашего государства”.

Ранее

25 марта в Сновской городской громаде, что на Черниговщине было похищено 7 жителей, среди которых был и городской голова. Их на автомобилях повезли в сторону Городни.

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