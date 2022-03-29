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Окупанти викрали двох міських голів на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Рашистські окупанти викрали двох міських голів на Херсонщині. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Окупанти викрали двох міських голів на Херсонщині

Цитата

“Орки знову викрадають керівників українських громад. Тепер викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича”, - повідомив київський голова.

Деталі

Зазначається, що за час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

Він наголосив, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади, адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову.

Він звернувся до партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: “докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни - це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави”.

Раніше

25 березня в Сновській міській громаді, що на Чернігівщині було викрадено 7 жителів, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні.

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