Оккупанты обстреливают захваченную Херсонщину и не пропускают ни одну помощь: область на грани гуманитарной катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы в захваченной Херсонской области. Регион находится на грани гуманитарной катастрофы. Ни одну помощь оккупанты не пропускают. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ОВА.
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“На Херсонщине: продолжаются взрывы и обстрелы. Силы орков сосредоточены в оккупированных селах Херсонщины. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Ни одну помощь оккупанты не пропускают", - говорится в сообщении.
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Как информировал УНН, в области продолжаются взрывы и обстрелы, российские оккупанты мародерять и бросают гранаты в дома.
По предварительным данным, из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель.
Кроме этого, в Херсонской области рашисти продолжают похищать государственных деятелей и городских голов. 9 апреля оккупанты похитили бывшего председателя Херсонской ОГА, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова.
Также оккупанты похитили голову Берислава Александра Шаповалова и голову Голой Пристани Александра Бабича.