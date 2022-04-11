Оккупанты обстреливают захваченную Херсонщину и не пропускают ни одну помощь: область на грани гуманитарной катастрофы

Цитата

“На Херсонщине: продолжаются взрывы и обстрелы. Силы орков сосредоточены в оккупированных селах Херсонщины. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Ни одну помощь оккупанты не пропускают", - говорится в сообщении.

Добавим

Как информировал УНН, в области продолжаются взрывы и обстрелы, российские оккупанты мародерять и бросают гранаты в дома.

По предварительным данным, из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель.

Кроме этого, в Херсонской области рашисти продолжают похищать государственных деятелей и городских голов. 9 апреля оккупанты похитили бывшего председателя Херсонской ОГА, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова.

Также оккупанты похитили голову Берислава Александра Шаповалова и голову Голой Пристани Александра Бабича.