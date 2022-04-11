У Херсоні окупанти захопили гуманітарний склад
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Херсоні російські окупанти захопили гуманітарний склад. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевськи, інформує УНН.
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"Окупанти в Херсонській області розганяють фейк, що на одному з комунальних об'єктів Херсонської обласної ради, відомому більше як "будинок губернатора", їхня адміністрація виявила нібито таємний склад, який ми використали для постачання військових підрозділів за участю Червоного Хреста", — написав Соболевський.
Він зазначив, що у будівлі був розташований гуманітарний штаб й логістичний хаб, який використовували ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Через цей хаб нужденним херсонцям передавали усі необхідні ліки й харчові продукти.
"Ліки, продукти, дитяче харчування, памперси та ін. Якщо у вас, орки, лишилася хоч крапля людяності, віддайте це все людям!" — додав Соболевський.
Нагадаємо
Російські окупанти щодня обстрілюють житлові райони в захопленій Херсонській області, яка перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
За попередніми даними, з Херсона виїхало понад 15% людей, із окупованих сіл — практично кожен п’ятий житель.