В Херсоне доступ к свету есть на 80% - депутат

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«По состоянию на сегодняшний день уже более 80% потребителей электричества имеют доступ к свету. На сегодняшний день это восстанавливается. Также есть информация о том, что уже начинает быть водоснабжение. Пока напор воды не очень мощный, но вода появляется, и это самое главное. То есть, обеспечить свои элементарные бытовые потребности человек может в Херсоне. Есть свет, вода. Осталось решить вопрос с теплом, потому что с ним ситуация немного хуже», – рассказал Хлань.

По его словам, продолжаются работы для того, чтобы обеспечить теплоснабжение в доме херсонцев.

«Также появляется мобильная связь», – добавил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в деоккупированном Херсоне возобновили работу насосной станции, обеспечивающей водоснабжением 70% жителей.

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины. 14 ноября в городе официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.