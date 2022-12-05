У Херсоні доступ до світла є на 80% - депутат

Цитата

«Станом на сьогодні вже понад 80% споживачів електрики мають доступ до світла. На сьогодні це відновлюється. Також є інформація про те, що вже починає бути водозабезпечення. Поки напор води не дуже потужний, але вода з'являється, і це найголовніше. Тобто забезпечити свої елементарні побутові потреби людина може в Херсоні. Є світло, вода. Залишилося вирішити питання з теплом, тому що з ним ситуація трошки гірша», - розповів Хлань.

За його словами, тривають роботи для того, щоб забезпечити теплопостачання в домівки херсонців.

«Також з'являється мобільний зв'язок», - додав він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в деокупованому Херсоні відновили роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачанням 70% жителів.

11 листопада Херсон повернувся під контроль України. 14 листопада у місті офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.