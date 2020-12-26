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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Харькове зажгли рекордную автоелку из около 1100 машин

Киев • УНН

 • 43012 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жители Харькова накануне Нового года устроили флешмоб и зажгли елку с 1065 автомобилей, что является рекордным количеством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный Telegram канал "ХС Харьков".

В Харькове зажгли рекордную автоелку из около 1100 машин

"Фото Харьковской "автоелки", собравшей 1065 автомобилей. Это официально зарегистрированный рекорд Украины!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного тумана не удалось сделать качественные фото.

При этом сообщается, что в Киеве сделали атвоелку из около 600 автомобилей, и закончили ее "собирать" после полуночи.

Напомним, эксперты дали советы для безопасного проведения новогодней вечеринки во время пандемии.

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