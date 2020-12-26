В Харькове зажгли рекордную автоелку из около 1100 машин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Жители Харькова накануне Нового года устроили флешмоб и зажгли елку с 1065 автомобилей, что является рекордным количеством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный Telegram канал "ХС Харьков".
"Фото Харьковской "автоелки", собравшей 1065 автомобилей. Это официально зарегистрированный рекорд Украины!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сильного тумана не удалось сделать качественные фото.
При этом сообщается, что в Киеве сделали атвоелку из около 600 автомобилей, и закончили ее "собирать" после полуночи.
Напомним, эксперты дали советы для безопасного проведения новогодней вечеринки во время пандемии.