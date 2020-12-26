У Харкові засвітили рекордну автоялинку із близько 1100 машин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жителі Харкова напередодні Нового року влаштували флешмоб і засвітили ялинку із 1065 автомобілів, що є рекордною кількістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий Telegram-канал “ХС Харьков”.
“Фото Харківської “автоялинки”, що зібрала 1065 автомобілів. Це офіційно зареєстрований рекорд України!”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через сильний туман не вдалось зробити якісні фото.
При цьому повідомляється, що у Києві зробили атвоялинку із близько 600 автомобілів, і закінчили її “збирати” після опівночі.
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