Новорічна вечірка під час пандемії: експерти дали поради для безпечного свята

“Ми всі завжди чекаємо на новорічно-різдвяні свята, адже це час зустрічей із друзями, близькими й рідними. Особливо це актуально в часи пандемії COVID-19, коли ми максимально обмежили всі контакти й довго могли залишатися в ізоляції. Та все ж, небезпека не минула. І найкращий спосіб провести зимові свята — це залишитися вдома в тісному родинному колі. Якщо ви все ж вирішили організувати вечірку або піти в гості, дотримуйтеся простих порад, аби зменшити ризики поширення вірусу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потрібно дотримуватись наступних правил:

- Якщо почуваєтеся зле — залишайтеся вдома. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку;

- Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи, аби зробити вечірку безпечнішою й заздалегідь повідомте правила гостям;

- Обмежте кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції. Як би це не звучало сумно, але постарайтесь уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми;

- За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо ж вечірка відбуватиметься в приміщенні, не забувайте регулярно провітрювати;

- Просіть гостей носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття. Слідкуйте, щоби маска закривала й ніс і рот. Спонукайте гостей мати запасні маски, або ж самі придбайте, аби за потреби дати їх гостям;

- Подбайте, щоби гості ретельно та часто мили руки — покажіть де ванна, забезпечте достатню кількість мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту;

- Закликайте гостей не співати й не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоби людям не доводилося голосно кричати або говорити, щоби їх почули;

- Вдягайте маску, коли готуєте. За можливості обмежте перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад, на кухні або біля грилю. Обмежте кількість людей, які будуть подавати страви, та слідкуйте, щоби при цьому вони були в масці;

- Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

“Чим більше профілактичних заходів ви вживатимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров’я і здоров’я ваших близьких, особливо найбільш вразливих, має бути на першому місці”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, лікарі радять запрошувати в гості людей з антитілами до COVID-19 для безпечного святкування Нового року.