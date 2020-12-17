Запрошуйте в гості людей з антитілами до COVID-19: лікар про безпечне святкування Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. ІФА-тест на антитіла може показати, чи перехворіла людина на COVID-19. У випадку наявності антитіл ця людина захищена певний час від повторного зараження та не може бути носієм коронавірусу та інфікувати інших. Тому якщо плануєте на новорічні свята вечірки – запрошуйте лише людей з позитивним ІФА-тестом на антитіла, які свідчать про вже перенесене захворювання. Про це розповів УНН лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.
“Наявність антитіл означає, що людина захищена. Тож тут або ті, що вакциновані (коли буде вже так), або ті, хто вже перехворіли і мають антитіла. Клінічних проявів у людини може не бути, але все одно титри антитіл підскочать після одужання. Як, наприклад, лікарі-інфекціоністи постійно заражалися від своїх пацієнтів. Ті, у кого високі титри антитіл, у них сильний організм”, — зазначає лікар.
За його словами, навіть якщо планується вечірка на велику кількість людей, результати ІФА-тесту, які підтвердять наявність антитіл і те, що людина вже перехворіла, зробить свято безпечним від COVID-19.
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“За таких умов можна навіть обійматися і тішитися життям на повну. Абсолютно!” — підкреслив він.
Тому за умови велелюдної вечірки можна попросити всіх учасників попередньо зробити ІФА-тест на антитіла. Але при відсутності антитіл до коронавірусу краще не ризикувати, уникати натовпів і масових святкувань.
“Ті, хто не робили вакцинацію, не мають антитіл — мають бути свідомішими, і розуміти, що вони можуть заражати і заразитися”, — наголосив лікар.