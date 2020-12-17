Приглашайте в гости людей с антителами к COVID-19: врач о безопасном празднования Нового года

КИЕВ. 17 декабря. УНН. ИФА-тест на антитела может показать, переболел ли человек на COVID-19. В случае наличия антител этот человек защищен определенное время от повторного заражения и не может быть носителем коронавируса и инфицировать других. Поэтому если планируете на новогодние праздники вечеринки - приглашайте только людей с положительным ИФА-тестом на антитела, которые свидетельствуют об уже перенесенном заболевании. Об этом рассказал УНН врач-инфекционист Игорь Гайдук.