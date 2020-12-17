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Приглашайте в гости людей с антителами к COVID-19: врач о безопасном празднования Нового года

Киев • УНН

 • 26703 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. ИФА-тест на антитела может показать, переболел ли человек на COVID-19. В случае наличия антител этот человек защищен определенное время от повторного заражения и не может быть носителем коронавируса и инфицировать других. Поэтому если планируете на новогодние праздники вечеринки - приглашайте только людей с положительным ИФА-тестом на антитела, которые свидетельствуют об уже перенесенном заболевании. Об этом рассказал УНН врач-инфекционист Игорь Гайдук.

Приглашайте в гости людей с антителами к COVID-19: врач о безопасном празднования Нового года

"Наличие антител означает, что человек защищен. Поэтому здесь или те, что вакцинированные (когда уже так), или те, кто уже переболели и имеют антитела. Клинических проявлений у человека может не быть, но все равно титры антител подскочат после выздоровления. Как, например, врачи-инфекционисты постоянно заражались от своих пациентов. Те, у кого высокие титры антител, у них сильный организм", - отмечает врач.

По его словам, даже если планируется вечеринка на большое количество людей, результаты ИФА-теста, которые подтвердят наличие антител и то, что человек уже переболел, сделает праздник безопасным от COVID-19.

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"При таких условиях можно даже обниматься и радоваться жизнью по полной. Абсолютно!" - подчеркнул он.

Поэтому при многолюдной вечеринке можно попросить всех участников предварительно сделать ИФА-тест на антитела. Но при отсутствии антител к коронавирусу лучше не рисковать, избегать толп и массовых празднований.

"Те, кто не делали вакцинацию, не имеют антител - должны быть сознательными, и понимать, что они могут заражать и заразиться", - отметил врач.

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