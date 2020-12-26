Новогодняя вечеринка во время пандемии: эксперты дали советы для безопасного праздника

"Мы все всегда ждем новогодне-рождественские праздники, ведь это время встреч с друзьями, близкими и родными. Особенно это актуально во времена пандемии COVID-19, когда мы максимально ограничили все контакты и долго могли оставаться в изоляции. И все же, опасность не миновала. И лучший способ провести зимние праздники - это остаться дома в тесном семейном кругу. Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нужно придерживаться следующих правил:

- Если чувствуете себя плохо - оставайтесь дома. Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку;

- Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной и заранее сообщите правила гостям;

- Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия;

- По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать;

- Просите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям;

- Позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки - покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта;

- Просите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;

- Надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопления гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске;

- дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

"Чем больше профилактических мероприятий вы будете применять, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", - указано в сообщении.

Напомним, врачи советуют приглашать в гости людей с антителами к COVID-19 для безопасного празднования Нового года.