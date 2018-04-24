В Харькове осудили майора, из кабинета которого выпрыгнул задержанный

По информации пресс-службы, прокуратура области обжаловала в апелляции условный приговор майору милиции.

Летом 2012 года милиционер, как сообщили в ведомстве, работая в одном из райотделов милиции Харькова, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по делу по факту сбыта наркотических средств.

"Майор принудительно доставил якобы подозреваемого по делу в райотдел и удерживал там более 14 часов без какого-либо процессуального статуса и оформления. Милиционер вообще никому не сообщил о месте нахождения мужчины и не составил никаких документов о задержании. Проведя ночь и утро в райотделе, задержанный начал проситься в туалет. В уборной он открыл окно и выпрыгнул с 4 этажа. Это была попытка самоубийства или побега, следствию установить не удалось. На суде потерпевший сказал, поступил так "от отчаяния", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, апелляционный суд признал милиционера виновным в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, милиционера лишили специального звания "майор милиции" и обязали заплатить 150 тыс. грн морального ущерба.

Как сообщал УНН, в Донецкой области суд арестовал прокурора, который ранее был боевиком "ДНР".