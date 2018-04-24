У Харкові засудили майора, з кабінету якого вистрибнув затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Апеляційний суд Харкова визнав винним майора міліції за перевищення службових повноважень і засудив його до 4 років позбавлення волі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області.
За інформацією прес-служби, прокуратура області оскаржила в апеляції умовний вирок майору міліції.
Влітку 2012 року правоохоронець, як поінформували у відомстві, працюючи в одному з райвідділів міліції Харкова, брав участь у оперативно-розшукових заходах у справі за фактом збуту наркотичних засобів.
"Майор примусово доставив нібито підозрюваного у справі до райвідділу та утримував там понад 14 годин без будь-якого процесуального статусу та оформлення. Правоохоронець взагалі нікому не повідомив про місце знаходження чоловіка та не склав ніяких документів про затримання. Провівши ніч та ранок у райвідділку, затриманий почав проситися в туалет. У вбиральні він відчинив вікно та вистрибнув з 4 поверху. Була це спроба самогубства чи втечі, слідству встановити не вдалося. На суді потерпілий сказав, вчинив так "з відчаю", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі прокуратури, апеляційний суд визнав правоохоронця винним у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Крім того, правоохоронця позбавили спеціального звання "майор міліції" та зобов'язали сплатити 150 тис. грн морального відшкодування.
Як повідомляв УНН, на Донеччині суд арештував прокурора, який раніше був бойовиком "ДНР".