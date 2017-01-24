В Харькове ввели карантин из-за вспышки АЧС

ukru
19:49 • 18945 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 102942 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108255 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106388 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 131114 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112303 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119738 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130077 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140183 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 36445 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105845 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103803 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 41976 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 79173 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 18978 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 102943 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 79173 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103803 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 131116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135943 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144213 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149192 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147775 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151233 просмотра
Актуальное
В Харькове ввели карантин из-за вспышки АЧС

В Харькове ввели карантин из-за вспышки АЧС

Киев • УНН

 • 7412 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковском горсовете установила зону надзора и защиты в радиусе 20 км от очага африканской чумы свиней в Дергачевском районе. В эту зону входит вся территория Харькова. Об этом сообщили в мэрии города, передает УНН.

Вспышку АЧС специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали в селе Белаши Дергачевского района почти две недели назад. Житель села нашел на территории своего хозяйства труп свиньи. Результаты лабораторного исследования подтвердили, что животное умерло от африканской чумы свиней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биобезопасность на свинофермах не соблюдается, потому что это никто не контролирует

"В связи со сложившейся ситуацией будет обеспечен контроль за перемещением живых свиней и продукции из них на территории Харькова. Также будет допускаться перемещение живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней - без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях", - отмечают в пресс-службе мэрии Харькова.

Места стихийной торговли живыми животными, продукцией их забоя и переработки обещают "ликвидировать".

Первый в истории Харьковской области случай африканской чумы свиней был зафиксирован летом 2016 года. С тех пор в регионе обнаружили еще несколько очагов АЧС: в Дергачевском, Харьковском, Волчанском, Чугуевском, Шевченковском, Валковском районах.

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину.

Также напомним, в Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, потому что не работает идентификация животных.

Как известно, более 26 тыс. свиней уничтожили в 2016 году в Украине из-за АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы