В Харькове ввели карантин из-за вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковском горсовете установила зону надзора и защиты в радиусе 20 км от очага африканской чумы свиней в Дергачевском районе. В эту зону входит вся территория Харькова. Об этом сообщили в мэрии города, передает УНН.
Вспышку АЧС специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали в селе Белаши Дергачевского района почти две недели назад. Житель села нашел на территории своего хозяйства труп свиньи. Результаты лабораторного исследования подтвердили, что животное умерло от африканской чумы свиней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биобезопасность на свинофермах не соблюдается, потому что это никто не контролирует
"В связи со сложившейся ситуацией будет обеспечен контроль за перемещением живых свиней и продукции из них на территории Харькова. Также будет допускаться перемещение живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней - без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях", - отмечают в пресс-службе мэрии Харькова.
Места стихийной торговли живыми животными, продукцией их забоя и переработки обещают "ликвидировать".
Первый в истории Харьковской области случай африканской чумы свиней был зафиксирован летом 2016 года. С тех пор в регионе обнаружили еще несколько очагов АЧС: в Дергачевском, Харьковском, Волчанском, Чугуевском, Шевченковском, Валковском районах.
Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину.
Также напомним, в Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, потому что не работает идентификация животных.
Как известно, более 26 тыс. свиней уничтожили в 2016 году в Украине из-за АЧС.