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У Харкові запровадили карантин через спалах АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Харківській міськраді встановила зону нагляду і захисту у радіусі 20 км від вогнища африканської чуми свиней у Дергачівському районі. У цю зону входить вся територія Харкова. Про це повідомили у мерії міста, передає УНН.

Спалах АЧС фахівці Держпродспоживслужби зафіксували в селі Білаші Дергачівського району майже два тижні тому. Житель села знайшов на території свого господарства труп свині. Результати лабораторного дослідження підтвердили, що тварина померла від африканської чуми свиней.

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“У зв’язку зі сформованою ситуацією буде забезпечений контроль за переміщенням живих свиней і продукції з них на території Харкова. Також не буде допускатися переміщення живих тварин без ветеринарних документів, а м’яса свиней — без довідок, введених рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській обласній державній адміністрації. Крім того, буде заборонено реалізацію продукції тваринного походження на ярмарках, виставках і т.п. без проведення ветеринарно-санітарної експертизи в державних лабораторіях”, — відзначають в прес-службі мерії Харкова.

Місця стихійної торгівлі живими тваринами, продукцією їх забою і переробки обіцяють “ліквідувати”.

Перший в історії Харківської області випадок африканської чуми свиней був зафіксований влітку 2016 року. З тих пір в регіоні виявили ще кілька вогнищ АЧС: в Дергачівському, Харківському, Вовчанському, Чугуївському, Шевченківському, Валківському районах.

Нагадаємо, у магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.

Також нагадаємо, в Україні неконтрольована ситуація з АЧС, бо не працює ідентифікація тварин.

Як відомо, більше 26 тис. свиней знищили у 2016 році в Україні через АЧС.

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