В Харькове "заминировали" более 190 объектов

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55910 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125539 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131294 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129194 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154913 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113060 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113029 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110008 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132358 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130917 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 116172 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 118314 просмотра
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В Харькове "заминировали" более 190 объектов

В Харькове "заминировали" более 190 объектов

Киев  •  УНН

 • 10534 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Харькове в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов, которое оказалось ложным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступило на электронный адрес полиции 26 декабря.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.

В ходе осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 2642 о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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