В Харькове "заминировали" более 190 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Харькове в полицию поступило сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов, которое оказалось ложным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступило на электронный адрес полиции 26 декабря.
На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.
В ходе осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 2642 о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.