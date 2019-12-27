У Харкові "замінували" понад 190 об'єктів

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові до поліції надійшло повідомлення про мінування залізничних вокзалів, лікарень, навчальних закладів та інших об’єктів, що виявилося хибним. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 

Повідомлення про мінування залізничних вокзалів, лікарень, навчальних закладів та інших об’єктів надійшло на електронну адресу поліції 26 грудня.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, співробітники кінологічного центру та вибухотехнічного управління, патрульна поліція та ДСНС.

В ході огляду 193 об’єктів поліцейські евакуювали 2206 осіб. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено. Порушень публічної безпеки та порядку не зареєстровано, постраждалих осіб немає.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект № 2642 про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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