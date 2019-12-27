У Харкові "замінували" понад 190 об'єктів

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові до поліції надійшло повідомлення про мінування залізничних вокзалів, лікарень, навчальних закладів та інших об’єктів, що виявилося хибним. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.