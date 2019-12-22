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До Ради внесли законопроект про посилення відповідальності за “мінування”

До Ради внесли законопроект про посилення відповідальності за “мінування”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект № 2642 про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, передає УНН з посиланням на дані сайту ВР.

Відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 20 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою, проектом Закону пропонується встановити як обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України.

Крім того, частина друга статті 259 КК України викладається в новій редакції, яка встановлює посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти — у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ ще влітку пропонувало переглянути алгоритм дій поліцейських під час реагування на повідомлення про мінування. Крім цього, планувалось ініціювати зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів. 

Як повідомляв УНН, 19 грудня у Києві “замінували” станцію метро “Площа Льва Толстого”.

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