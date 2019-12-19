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У Києві "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

У Києві "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

Київ • УНН

 • 36498 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід через анонімне повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен", передає УНН.

"Станцію "Площа Льва Толстого" + пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, у Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки".

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