В Киеве "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого"

"Станция "Площадь Льва Толстого"+ пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".