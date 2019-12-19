В Киеве "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Станция столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станция "Площадь Льва Толстого"+ пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".