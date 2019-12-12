У Києві затримали "мінера" метро "Нивки"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з управлінням поліції в метрополітені ГУНП в місті Києві повідомлено про підозру 33-річному жителю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції Київського метрополітену "Нивки", - сказано у повідомленні.
Так, анонімне повідомлення про "замінування" надійшло до поліції близько 10 години вечора 11 грудня 2019 року.
За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів.
У подальшому працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України затримано чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив хибне повідомлення про замінування.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За вчинене йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за добу до поліції Харкова надійшли повідомлення про “мінування” 410 об’єктів, внаслідок чого було евакуйовано 800 осіб.