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В Киеве задержали "минера" метро "Нивки"

В Киеве задержали "минера" метро "Нивки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с управлением полиции в метрополитене ГУНП в Киеве сообщено о подозрении 33-летнему жителю Чернигова по факту ложного сообщения о заминировании станции Киевского метрополитена "Нивки", - говорится в сообщении.

Так, анонимное сообщение о "заминировании" поступило в полицию около 10:00 вечера 11 декабря 2019 года.
По результатам осмотра сотрудниками полиции и специалистами взрывотехнической, пожаротехничной и кинологической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров.

В дальнейшем сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержан мужчина, который из хулиганских побуждений совершил ложное сообщение о заминировании.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, за сутки в полицию Харькова поступили сообщения о "минировании" 410 объектов, в результате чего были эвакуированы 800 человек.

Украинские Национальные Новости

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